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ЦБ РФ отозвал лицензию у «ПромТрансБанка»

Банк одобрял финансовые операции тем клиентам, которые отмывали доходы и выводили деньги в теневой оборот.
Виктория Бокий 2025-04-15 07:07:14
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Центробанк РФ отозвал лицензию у «ПромТрансБанка». Об этом говорится на сайте Центрального банка России.

В сообщении указывается, что банк ПТБ неоднократно нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России. Кредитная организация допускала нарушения требований законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных противоправным путем, и финансированию терроризма.

Как подчеркивает Центробанк, ПТБ был убыточным. Он осуществлял крупные долгосрочные вложения, доходы от которых не покрывали расходы по привлекаемым средствам.

«При этом проведенные собственником банка мероприятия по восстановлению финансового положения организации были недостаточными для нормализации ситуации. Дальнейшая финансовая поддержка банка со стороны собственника невозможна», - говорится в сообщении.

Отмечается, что банк одобрял финансовые операции даже тем клиентам, которые проводили подозрительные действия, направленные на вывод денежных средств в теневой оборот.

Также Центробанк аннулировал лицензию банка ПТБ и на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

#в стране и мире #Центробанк РФ #банк #нарушения #лицензия #Убытки
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