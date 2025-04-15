Милей назвал Россию одним из лидеров нового миропорядка

Россия, США и Китай будут лидерами нового миропорядка, а Европу ждет тяжелая борьба. Об этом заявил президент Аргентины Хавьер Милей в интервью радио Neura.

«США, возглавляющие Америку, Россия - Евразию и Китай - Азию в той части, которую не возглавляет Россия», - сказал аргентинский лидер.

Что касается Европы, то Милей считает, что она «очень давно не растет» и ей предстоит тяжелая борьба.

Также он отметил, что весь мир перестраивается. И тот мировой порядок, который был после Второй мировой войны, сейчас мертв.