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Милей назвал Россию одним из лидеров нового миропорядка

Хавьер Милей считает, что Европу в это время ждет тяжелая борьба.
Виктория Бокий 2025-04-15 06:33:00
© Фото: IMAGO, Domenico Cippitelli, Live, Globallookpress

Россия, США и Китай будут лидерами нового миропорядка, а Европу ждет тяжелая борьба. Об этом заявил президент Аргентины Хавьер Милей в интервью радио Neura.

«США, возглавляющие Америку, Россия - Евразию и Китай - Азию в той части, которую не возглавляет Россия», - сказал аргентинский лидер.

Что касается Европы, то Милей считает, что она «очень давно не растет» и ей предстоит тяжелая борьба.

Также он отметил, что весь мир перестраивается. И тот мировой порядок, который был после Второй мировой войны, сейчас мертв.

#Китай #Россия #в стране и мире #сша #президент Аргентины #новый миропорядок #Хавьер Милей
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