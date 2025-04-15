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WSJ: Рубио и Келлог высказались за ужесточение позиций США по Украине

Окружение Дональда Трампа советует ему соблюдать «большую осторожность» при общении с Владимиром Путиным.
Ян Брацкий 2025-04-15 04:44:06
© Фото: White House Flickr.com, Global Look Press

Ряд высокопоставленных американских чиновников, включая госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника президента США Кита Келлога, советуют Дональду Трампу занять более жесткую позицию по отношении к России в решении украинского конфликта.

Кроме того, Трампу советуют соблюдать «большую осторожность» при ведении дел с российским лидером Владимиром Путиным. Как пишет газета The Wall Street Journal, все эти заявления Трампа не убедили.

«Эта группа, которая, по словам американских чиновников, включает госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника по Украине Кита Келлога, посоветовали Трампу соблюдать большую осторожность при ведении дел с Владимиром Путиным и занять более жесткую позицию в отношении требований Москвы территориальных уступок от Киева», - пишет издание.

Впрочем, даже сторонники более жесткого подхода в отношениях с Москвой остаются приверженцами скорейшего завершения конфликта на Украине, уточняет издание.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что личная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа рано или поздно состоится. Но для того, чтобы диалог состоялся, к нему необходимо подготовиться.

И такая работа активно ведется. Напомним, в минувшую пятницу, 11 апреля, Путин встретился со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. Беседа длилась 4,5 часа, стороны подробно обсудили аспекты украинского урегулирования.

#Россия #в стране и мире #Путин #Украина #сша #Трамп #Белый дом #переговоры
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