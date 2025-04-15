Правовая база: Институту государства и права РАН исполняется 100 лет

Начиная со времен основания Петром Первым Российской академии наук - не случайно его портрет встречает посетителей Института государства и права на входе в кабинет директора - подготовка будущих правоведов, квалифицированных юристов остается одним из важнейших направлений в становлении страны. 100 лет назад институт создавался, чтобы определять правовой ландшафт молодого советского государства.

«Без рецензий института, без научной позиции института не выходил ни один учебник, не утверждалась ни одна учебная программа. Ровно так же ни один закон в стране не подписывался, минуя стены нашего института», - рассказывает директор Института государства и права РАН Александр Савенков.

Институт решал большую, сложную и очень важную задачу, которая на самом деле академическая, говорит президент Российской академии наук Геннадий Красников.

«Вопрос стоял не только в написании конкретного какого-то закона, а в том, чтобы сформировать такую юридическую базовую платформу», - глава РАН.

Ученые Института принимали участие в выработке всех советских конституций. Начиная с 1936 года, которую называли еще самой демократичной, несмотря на то, что многие ее положения не нашли отражения в реальной жизни. И заканчивая последними поправками уже к российской - пять лет назад.

«Нас ведь заманивали наш западные коллеги в новую жизнь. Говоря об общечеловеческих ценностях, хотя на самом деле они их нарушали. И вот мы сейчас, защищаясь от этого, в своей конституции устанавливаем принципы, которые защитят человека от тех нарушений, которые допускали на Западе», - говорит заведующий сектором конституционного права и конституционной юстиции Алексей Александров.

Одна из поправок закрепляет в Конституции защиту исторической памяти.

«Как считают сегодняшние французы? Вот Макрону задать вопрос: что было бы, если бы Александр I на Венском конгрессе повел себя как победитель? Никто никогда не задавался вопросом: а была бы вообще Франция?» - говорит директор Института государства и права РАН Александр Савенков.

Замдиректора института Александр Звягинцев показывает нам фотографии из личной коллекции, на которых изображен гособвинитель от СССР на Нюрнбергском процессе Роман Руденко, глава группы советских переводчиков Евгений Гофман и главный консультант по военным преступлениям Третьего рейха - Арон Тройнин, в то время также сотрудник Института.

«Его работы, которые он написал уже в начале войны, были переведены на английский язык. И когда приехал главный государственный обвинитель от США на Нюнбергском процессе, он сказал: я читал ваши работы. Они представляют большой интерес», - рассказывает он.

Советская административно-плановая экономика не была приспособлена для рыночной торговли. А потому постановление Совета министров 1987 года о создании в СССР первых совместных предприятий с Западом было как свет из космоса или молния, рассказывает главный научный сотрудник Института Андрей Лисицын-Светланов.

На заре перестройки он, специалист по внешней торговле, вел переговоры о появлении первого «Макдональдса» на Пушкинской площади.

«Тогда было представление, что главное - чтоб зашли на рынок. А вообще право имеет два подхода - право и привилегия. Так вот выход на рынок - он может осуществляться в плане привилегии», - говорит Андрей Лисицын-Светланов.

В зале заседаний ученого совета свои диссертации защищают будущие кандидаты и доктора наук. И слово, сказанное с этой трибуны, уже завтра может стать законом или лечь в основу новой научной концепции. Одна из них посвящена изучению истории России как страны-цивилизации.

«Главное для страны-цивилизации - это ее способность сохранять суверенитет. Для нашей цивилизации особое значение всегда имело право, имел закон», - говорит главный научный сотрудник Института государства и права, академик РАН Василий Жуков.

Глава центра интеграционных и цивилизационных исследований Сергей Бабурин говорит, что не стоит воспринимать сотрудников Института как кабинетных ученых. Он занимается вопросами адаптации новых регионов к российским стандартам науки и образования.

«Это было важно. Мы помогли с формированием диссертационных советов. Многие из нас стали работать профессорами, например, Донецкого государственного университета, чтоб вместе с коллегами выстраивать единую современную науку на всем российском пространстве», - говорит он.

С появлением новых вызовов и угроз формируются и целые отрасли права. Так, еще только предстоит понять, как может выглядеть правовое регулирование искусственного интеллекта. И хотя в этот институт никогда не набирали студентов, именно здесь определяют, как будет выглядеть высшее юридическое образование в России. И к позиции ученых руководство прислушивается.