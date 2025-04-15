Фрадков провел встречу с ветеранами Военно-строительного комплекса

Замминистра обороны РФ генерал-майор Павел Фрадков встретился с ветеранами Военно-строительного комплекса (ВСК) и отметил их вклад в поддержку спецоперации и военно-патриотическое воспитание молодежи, сообщили в Минобороны России.

Беседа состоялась в рамках посещения комитета Объединенного Совета ветеранов Военно-строительного комплекса в Москве. Среди прочего генерал-майор обсудил меры по обновлению ВСК, посетил местный музей и ознакомился с библиотекой книг о военных строителях.

«Павел Фрадков выразил уверенность, что ветераны Военно-строительного комплекса, обладающие огромным профессиональным и жизненным опытом, продолжат принимать активное участие в осуществлении намеченных планов», - говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства.

Визит Павла Фрадкова состоялся в преддверии юбилея Великой Победы, замминистра обороны поздравил с приближающейся важной датой председателя организации и активистов.