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Фрадков провел встречу с ветеранами Военно-строительного комплекса

Замминистра обороны посетил комитет Объединенного Совета ветеранов ВСК в Москве, пообщался с активистами, а также посетил музей и библиотеку организации.
Лиза Губина 2025-04-15 20:48:26
© Фото: Минобороны России

Замминистра обороны РФ генерал-майор Павел Фрадков встретился с ветеранами Военно-строительного комплекса (ВСК) и отметил их вклад в поддержку спецоперации и военно-патриотическое воспитание молодежи, сообщили в Минобороны России.

Беседа состоялась в рамках посещения комитета Объединенного Совета ветеранов Военно-строительного комплекса в Москве. Среди прочего генерал-майор обсудил меры по обновлению ВСК, посетил местный музей и ознакомился с библиотекой книг о военных строителях.

«Павел Фрадков выразил уверенность, что ветераны Военно-строительного комплекса, обладающие огромным профессиональным и жизненным опытом, продолжат принимать активное участие в осуществлении намеченных планов», - говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства.

Визит Павла Фрадкова состоялся в преддверии юбилея Великой Победы, замминистра обороны поздравил с приближающейся важной датой председателя организации и активистов.

#Минобороны РФ #день победы #ветераны #Павел Фрадков #ВСК
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