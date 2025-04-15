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Под Варшавой более 20 детей потеряли сознание на мероприятии в школе

Дети жаловались на боли в животе и головокружение, всего резко почувствовали себя плохо около 24 школьников.
Лиза Губина 2025-04-15 18:25:15
© Фото: @MagdaGrajnert, X

В Польше семерых учеников начальной школы в деревне Стара-Весь близ Варшавы доставили в больницу из-за потери сознания во время мероприятия, посвященного Пасхе. Другие дети жаловались на боли в животе и головокружение, передает местное радио RMF FM.

Отмечается, что в какой-то момент одновременно потеряли сознание пятеро школьников в возрасте от 10 до 13 лет. К школе сразу же вызвали бригады скорой помощи и группы химического реагирования.

По данным TV Republika, 24 школьника находятся под наблюдением врачей.

Причины инцидента неизвестны, однако в администрации школы исключили возможность отравления угарным газом. Всего в учреждении находились 300 человек - учителей и детей, их эвакуировали.

#в стране и мире #Польша #Школьники #начальная школа #стара-весь
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