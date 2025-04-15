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Сбитая на «зебре» с ребенком жительница Костромы впала в кому

Все участники ДТП утверждают, что ехали на зеленый свет.
Владимир Рубанов 2025-04-15 16:48:22
© Фото: Telegram/proc44 © Видео: Telegram/proc44

Жительница Костромы впала в кому после того, как ее с ребенком сбили на «зебре», рассказал «Звезде» источник в правоохранительных органах. Пострадавшая трехлетняя девочка находится дома с отцом.

Прокуратура опубликовала видео наезда. На нем видно, как кроссовер выезжает на перекресток, прямо под грузовик, которому пришлось резко тормозить. После незначительного столкновения водитель прибавил газу и влетел в людей на пешеходном переходе.

«Водители все были трезвые, причины произошедшего устанавливаются. Участники ДТП установлены, но все утверждают, что ехали на зеленый свет... Все моменты, связанные с работой светофора и со здоровьем пострадавшей, находятся на контроле», - рассказал собеседник «Звезды».

ДТП произошло 15 апреля около 9 часов утра на регулируемом перекрестке 8-й Рабочей улицы и Рабочего проспекта, уточнили в прокуратуре Костромской области. За рулем легковушки был 48-летний водитель. Пострадавшей маме 24 года.

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