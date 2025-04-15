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Женщина пыталась провезти в Китай бивни моржа, спрятав их в чулках

Женщина пыталась вывезти фрагменты весом почти 3 кг, прикрепив их чулками к талии и спрятав в одежде. Она собиралась использовать бивни млекопитающего для поделок.
Лиза Губина 2025-04-15 16:20:54
© Фото: customs_rf, Telegram

Читинские таможенники задержали женщину, пытавшуюся провезти в Китай контрабандой бивни моржа, при ней под одеждой обнаружили три килограмма фрагментов клыков млекопитающего, сообщили в пресс-службе ФТС.

«При досмотре таможенники выявили у нее четыре деривата млекопитающего весом почти 3 кг - два прикрепленных чулками к талии, еще два спрятанных в одежде», - говорится в сообщении таможенной службы.

Ее остановили в пункте пропуска «Забайкальск», 50-летняя женщина следовала на автобусе в Маньчжурию.

Отмечается, что она заметно нервничала при пересечении границы. Когда у женщины обнаружили контрабанду, она попыталась оправдаться тем, что не знала о необходимости разрешительных документов.

По словам женщины, она купила бивни животного на рынке в Забайкальске и планировала использовать их для поделок. Следователи возбудили два уголовных дела в отношении нарушительницы - по статьям о сокрытии товаров от таможенного контроля и о несоблюдении запретов и ограничений.

#Китай #граница #контрабанда #ФТС #забайкальск #бивни моржа
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