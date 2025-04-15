Врач перечислил способы борьбы с аллергией на цветение без таблеток

Весна - непростое время для аллергиков. В этот сезон растения начинают цвести, почки на деревьях - распускаться, из-за чего частицы пыльцы, на которую чаще всего бывает аллергия, появляются в воздухе. Что делать, если аллергия застала врасплох на улице, а под рукой нет специальных лекарств, рассказал в беседе со «Звездой» врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Первостепенно необходимо покинуть улицу, если, конечно, такая возможность есть. Зайти в закрытое помещение или сесть в машину, где пыльцы меньше, чем на улице.

Второе, что можно сделать, - это умыться, промыть глаза и прополоскать рот питьевой водой. Такие действия помогут смыть пыльцу, которая вызывает аллергическую реакцию организма.

Третье, если вы продолжаете находиться на улице, а аллергия не проходит, то нужно из подручных средств сделать повязку на лицо, через которую нужно дышать.

«Типа марлевой повязки, но тут годится любой тканный материал, потому что пыльца - крупная частица, и любой шарф, майка трикотажная в два-три слоя защитят от попадания пыльцы в дыхательные пути», - отметил собеседник телеканала.

Для защиты глаз от попадания пыльцы нужны очки. Ведь чем меньше ее попадает на слизистые, тем меньше выражена аллергическая реакция.

«Любые (очки. - Прим. ред.), какие под рукой, солнцезащитные, спортивные, плавательные - главное, закрыть глаза, мы же говорим про экстренную ситуацию», - подчеркнул врач.

Ранее в разговоре со «Звездой» аллерголог-иммунолог Надежда Логина заявила, что лечить аллергию на пыльцу нужно обязательно, иначе она превратится в пищевую, которая протекает более тяжело и не зависит от сезона цветения.