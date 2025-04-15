Челябинец объяснил, как нашел окровавленного мальчика после нападения

Мужчина, спасший израненного ребенка в Челябинске, рассказал о том самом вечере, когда он его нашел. Первое, что он услышал, была просьба о помощи, которая доносилась из-за кустов. Подробностями спасения школьника Андрей Напалков поделился в разговоре со «Звездой».

«Посмотрел - лежит маленький ребенок и, судя по всему, плохо выглядит. Я поднял его, посмотрел - прям худо все. Повел его к подъезду, завел в угол, немного прикрыл его собой», - поделился челябинец.

По словам мужчины, мальчик стонал и плакал, еле стоял на ногах. Однако после нападения школьник был в сознании. Он даже поговорил со спасшим его прохожим, рассказал, что произошло и откуда он шел.

«Он сказал, что шел с тренировки... Сказал, что его потыкал ножом какой-то мужик. А он боялся и все время спрашивал, где мама», - рассказал Напалков.

Вся верхняя одежда ребенка была истыкана ножом и пропитана кровью. Из пуховика торчал пух, и штаны все были в крови.

По словам Андрея, после того, как он сообщил, что нашел израненного ребенка, на место происшествия тут же приехали скорая помощь вместе с полицией.

Напомним, вечером 14 апреля неизвестный с ножом напал на ребенка в Челябинске. Он ранил мальчика в руки и туловище. Сейчас школьник находится в больнице под наблюдением врачей. Его состояние стабильное, жизненно важные органы не повреждены.

Что касается нападавшего, то его задержали в течение 20 минут после совершения покушения. О нем известно, что он дважды судимый 37-летний местный житель. Во время нападения на ребенка преступник находился в состоянии опьянения, но какого - наркотического или алкогольного, станет известно по результатам анализа крови, сообщил телеканалу источник в правоохранительных органах.