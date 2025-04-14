В Приморском районе Санкт-Петербурга полыхает ангар

В Приморском районе Санкт-Петербурга загорелся ангар. Об этом сообщает оперативный штаб МЧС Петербурга в своем Telegram-канале.
«14 апреля в 9.15 поступило сообщение о пожаре по адресу: Приморский район, ул. Маршала Новикова, 36», - говорится в сообщении.
Отмечается, что размер здания - 30 на 100 метров, высота - 15 метров. Очаг возгорания находится внутри ангара.
Площадь горения пока неизвестна. О пострадавших тоже не сообщается.
На кадрах, которыми делятся петербуржцы, живущие неподалеку от места происшествия, видно, как огромный столб густого серого дыма поднимается вверх над ангаром и распространяется на близлежащие районы.
На данный момент к ликвидации пожара привлечено три единицы техники и 15 сотрудников МЧС России.
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