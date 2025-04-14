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Участок трассы на Сахалине превратился в кратер из-за потока талых вод

Участок автодороги Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск закрыт для всех видов транспорта.
Виктория Бокий 2025-04-14 09:17:20
© Фото: mintrans_sakh, Telegram © Видео: chpsakhalin, Telegram

На 143-м километре трассы Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск Сахалинской области из-за подтопления талыми водами обрушилась часть автодороги в месте размещения водопропускной трубы. Об этом пишет Life со ссылкой на местный Минтранс.

Отмечается, что данный участок закрыт для проезда всех видов транспорта.

Также прокуратура Томаринского района начала проверку по факту обрушения земляного покрова на автотрассе.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», - говорится в сообщении прокуратуры.

На кадрах с места происшествия видно, как трасса буквально разделилась напополам, а из-под нее несется коричневый поток воды. Этот «водопад» уже снес дорожные ограждения и стремительно стекает вниз с холма.

По последним данным, на месте обрушения работают специалисты Сахалинавтодора. Они оценивают объем разрушения и приступают к восстановительным работам.

#в стране и мире #обрушение #сахалин #кратер #автодорога #подтопление #талые воды
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