ЦИК Эквадора назвал имена нового президента и вице-президента страны

Действующий президент Эквадора Даниэль Нобоа побеждает на президентских выборах по результатам обработки 90% бюллетеней.
Об этом сообщили в Национальном избирательном совете.
«НИС считает победителями кандидатов (в президенты и вице-президенты - прим. ред) от партии "Национальное демократическое действие" Даниэля Нобоа и Марию Хосе Пинто», - цитирует ТАСС слова главы избиркома Дианы Атамаинт.
Не все согласны с итогами подсчета голосов. Соперница Нобоа на президентских выборах Луиса Гонсалес отказалась признавать его победу и потребовала пересчета голосов.
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