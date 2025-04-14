ЦИК Эквадора назвал имена нового президента и вице-президента страны

Действующий президент Эквадора Даниэль Нобоа побеждает на президентских выборах по результатам обработки 90% бюллетеней.

Об этом сообщили в Национальном избирательном совете.

«НИС считает победителями кандидатов (в президенты и вице-президенты - прим. ред) от партии "Национальное демократическое действие" Даниэля Нобоа и Марию Хосе Пинто», - цитирует ТАСС слова главы избиркома Дианы Атамаинт.

Не все согласны с итогами подсчета голосов. Соперница Нобоа на президентских выборах Луиса Гонсалес отказалась признавать его победу и потребовала пересчета голосов.