В Китае объявили оранжевый уровень опасности из-за бурь

На севере Китая в нескольких районах ввели «оранжевый» уровень опасности из-за сильных ветров. Об этом со ссылкой на агентство «Синьхуа» пишет 360.ru.

По их данным, в автономном районе Внутренняя Монголия, провинциях Шаньси и Хэбэй, а также в Пекине ожидается ветер силой до 11 баллов (28,5-32,6 метров в секунду) по национальной школе.

Помимо этого, эксперты предупредили, что песчаные и снежные бури будут в районах Бохайского, Желтого и Восточно-Китайского морей.

Ранее сообщалось, что китайцам, которые легче 50 кг, лучше не выходить на улицу из-за бури, так как ветер может унести их. Общественный транспорт также прекратил свою работу из-за погодных условий. Тогда порывы ветра достигали 150 километров в час.