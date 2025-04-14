Мощный взрыв произошел в конце Петропавловской улицы - это самый центр Сум. Это был прилет одного из «Искандеров» по сходке украинских военных. Высокопоставленные офицеры тактической группы «Северск» по традиции прикрылись гражданскими, устроив совещание на территории Сумского госуниверситета. Город прикрывала ПВО, работала РЭБ. Но от ракетного удара офицеров ВСУ это не спасло. Наше Минобороны отчиталось об операции.

«В результате поражения цели уничтожено более 60 военнослужащих ВСУ. Киевский режим продолжает использовать украинское население в качестве живого щита, размещая военные объекты и проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города», - говорится в сообщении военного ведомства.

В офисе Зеленского тут же попытались обвинить нашу страну в целенаправленном ударе по гражданским, надеясь на эффект «Бучи». Но первые же фото с места эту версию разрушили. Армейские машины с тактическими белыми треугольниками на бортах говорят сами за себя.

Как отметил глава российского МИД Сергей Лавров, на пораженном объекте находились и иностранные кураторы Киевского режима.

«Там была очередная "сходка" украинских военачальников со своими западными коллегами, которые то ли под видом наемников, то ли не знаю под видом кого. Там находятся военнослужащие стран НАТО и напрямую руководят. Все это знают. "Нью-Йорк таймс" недавно объяснила, как американцы с самого начала играли решающую роль в атаках на Россию. Без этой их роли большинство дальнобойных ракет вообще не оторвалось бы от своих мест базирования»,

Россказни о том, что в зданиях не было военных, стали опровергать даже украинские чиновники, включая мэра Конотопа. Он прямо обвинил главу Сумской области Артюха в этой трагедии.

«Чучело! Если ты до 18:00 не встанешь на колени, скотина, и не извинишься перед людьми и не сложишь полномочия... Я расскажу, что случилось, скотина, блин! Сколько еще нам будут назначать таких невменяемых, как эти Артюхи?!» - написал Семенихин.

Свое слово чиновник сдержал и раскрыл подробности военного совещания, которое поставило под угрозу жизни мирных сумчан.

«Артюх организовал сегодня здесь вручение грамот, медалей нашим парням одной из бригад - 117-й бригады. Все уже про это говорят, это не секрет. И это неправда, что здесь ничего не было. Было!» - добавил он.

С обвинениями в адрес военных и администрации выступили нардеп Марьяна Безуглая и бывший депутат Игорь Мосийчук. Последний прямо заявил, что присутствие гражданских на закрытом мероприятии не было случайностью.

«Артюх, Ананченко пиарили награждение военных в Сумах и собрали там, кроме бойцов, гражданских, в том числе детей! Мрази и подонки!» - написал он.

Утаить гибель всушников с большими погонами Киеву тоже не удалось. Украинские СМИ уже сообщили о нескольких уничтоженных офицерах. Среди них и полковник Юрий Юла, заместитель командира 26-й артиллерийской бригады.