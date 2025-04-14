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Три человека погибли при взрыве газовой цистерны в Чечне

На опубликованных следователями фото видно, что цистерна разорвана и покорежен грузовик.
Владимир Рубанов 2025-04-14 20:15:53
© Фото: СУ СКР по Чеченской Республике

Три человека погибли при взрыве цистерны с топливом на газонаполнительной станции в Чечне. Об этом сообщили в Управлении Следственного комитета России по республике.

Хлопок газа произошел примерно в 16 часов в селе Новотерское Наурского района. На опубликованных следователями фото видно, что цистерна разорвана и покорежен грузовик.

Пожара при этом не было. Погибли люди, которые находились на территории станции.

Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц».

Причина взрыва пока не названа. Следователи и криминалисты работают на месте происшествия.

#взрыв #расследование #газ #Гибель людей #чечня #Наурский район
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