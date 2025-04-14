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Кавалерия XXI века: как мотогруппы отрабатывают тактику штурмов

Залог успешных операций - основательная подготовка штурмовых групп. Идущие в авангарде наступления бойцы постоянно отрабатывают тактику уверенной и быстрой работы.
Павел Кутаренко 2025-04-14 19:29:28
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Штурмовики на мотоциклах летят по донбасской степи. Их преимущество - скорость и внезапность. Идет отработка штурма лесополосы. Туда группа заскакивает одновременно. Атака длится секунды.

«Мотогруппа - это кавалерия XXI века, железная. Очень быстрая, маневренная и очень эффективная на местности с большими открытыми участками», - говорит инструктор, боец штурмовой группы с позывным Гугл.

В прифронтовой зоне готовят бойцов 60-го отдельного гвардейского штурмового батальона 51-й армии группировки войск «Центр». Каждый из этих парней должен уметь штурмовать позиции противника не только на мотоциклах.

Работают двойками. При зачистке окопов - обязательный контроль всех коридоров и развилок. Эти бойцы - из нового пополнения. Доброволец с позывным Бабай тренируется здесь третий месяц. Он уже усвоил главные правила.

«Главное - слушать вообще друг друга. Потому что здесь все зависит друга от друга. И смотреть в оба, слушать звуки и слышать команды», - говорит он.

Даже когда команды инструктора заглушают выстрел гранатомета или пулеметные очереди - они обязаны слышать и чувствовать друг друга.

Инструктор с позывным Хасан сражается за родной Донбасс уже пятый год. И он уже не раз убеждался, что противник боится наших штурмовиков.

«Как только мы врываемся в окоп - духа у них нет, они особо не сопротивляются. Либо закрывают в своих бронированных бункерах - пытаемся их оттуда выкуривать. Либо бросают позицию. Самое тяжелое - добраться до укрепа. Там дальше наши ребята могут и голыми руками работать», - рассказывает он.

Это штурмовое подразделение сформировано из легендарного батальона «Сомали». Именно его бойцы сражались за Мариуполь, Иловайск, Дебальцево, бились за Авдеевку.

Тактику быстрой и уверенной работы малыми группами штурмовики отрабатывают каждый день - без выходных. Чтобы быть готовыми идти вперед - конечно, первыми.

#подготовка #мотоциклы #штурмовики #тактика #группировка войск «Центр» #мотогруппы
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