Reuters: европейские компании заговорили о возвращении к газу из РФ

Руководители крупнейших европейских газовых компаний выступили за возобновление поставок российского газа, в том числе допустили контракты с «Газпромом», пишет агентство Reuters. В частности, речь идет о представителях Франции и ФРГ.

Отмечается, что у Европы ограниченные возможности, так как переговоры с Катаром о поставках большего количества газа зашли в тупик, а зависимость в этом вопросе от США стала «уязвимым местом» для Европы.

«Если на Украине наступит разумный мир, мы могли бы вернуться к объемам поставок в 60 миллиардов кубометров, может быть, 70 миллиардов кубометров в год, включая СПГ», - приводит агентство слова исполнительного вице-президента французской газовой компании Engie Дидье Олло.

По его словам, Москва могла бы поставлять ЕС 20-25% необходимого региону газа, что меньше, чем доля в 40% до начала украинского конфликта.

В пользу увеличения поставок газа из РФ высказался глава французской компании TotalEnergies Патрик Пуйан. Он призвал к диверсификации, назвав зависимость от американского газа опасной. По данным агентства, США могут использовать поставки СПГ в качестве «разменной монеты» в торговых переговорах с ЕС.

Напомним, ранее возвращение российского топлива «в ближайшие годы» допустили в Германии. Такую возможность в стране увидели после урегулирования конфликта на Украине.