ФСБ рассекретила детали гибели в Крыму пионера-героя Вити Коробкова

Рассекречены архивные документы о гибели пионера-героя Вити Коробкова из Феодосии и его семьи. Материалы опубликовало управление ФСБ по Крыму и Севастополю. Они рассказывают о судьбе Михаила Ивановича и Виктора Коробковых, членов подпольной организации, а потом - партизанского отряда.

Отца и сына Коробковых арестовали 14 февраля 1944 года в Феодосии. Их пытали, но они не выдали товарищей. Михаила расстреляли 28 февраля, Витю - 9 марта. Мальчику было 15 лет. Феодосию освободили 14 апреля.

В рассекреченном деле описаны детали жизни феодосийских подпольщиков. Например, упоминается девочка Люся, которая разведала немецкие батареи и была схвачена с двумя подростками. После пыток их расстреляли.

Подпольщик Сергей Талдыкин из Старого Крыма, работавший переводчиком при сельхозкомендатуре, подвергся жестоким пыткам в конце декабря 1943 года. Его изуродовали до неузнаваемости, натравливали собак, переломали ноги, содрали кожу и выдрали все волосы.

Улицу и школу в Феодосии назвали в честь Вити Коробкова. В 1959 году в городе установили памятник герою в сквере на улице Горького. Памятники Вите есть и в других крымских городах.

Федеральная служба безопасности регулярно раскрывает архивы о зверствах фашистских оккупантов на территории СССР. Ранее были опубликованы документы о том, как латышские каратели истребили более 100 тысяч граждан СССР.