Адвокат объяснил, когда банк может списывать деньги со счета клиента

Самостоятельно банк может списать деньги со счета в том случае, если это разрешил суд. Об этом aif.ru рассказал адвокат Александр Зорин.

Кроме того, автоматически деньги с карты могут списываться, если, к примеру, человек оформил пробную подписку на какой-либо сервис, потом забыл про нее, а когда бесплатное время пользования закончилось - деньги списались. Такие случаи абсолютно законны.

«Многие в таких случаях начинают негодовать, но это абсолютно законно, потому что пользователь при оформлении подписки дал согласие на автоматическое списание средств в дальнейшем», - отметил Зорин.

Чтобы неожиданных списаний не было, необходимо регулярно проверять наличие платных подписок и внимательно изучать договор с банком или сервисом, порекомендовал адвокат. По его словам, в документах могут быть прописаны скрытые условия, о которых не говорят в рекламе или при беседе с менеджерами. Также не исключены подводные камни и мелкий шрифт, которые тоже могут быть в договоре.

Однако бывают случаи, когда деньги списываются без согласия клиента. Это может происходить, если принудительное списание средств потребовал госорган или суд.

«Как правило, таким образом взыскивают обязательные платежи: долги по ЖКУ, штрафы, налоги, кредиты и так далее», - пояснил адвокат.

Делается это следующим образом: сначала взыскатель обращается в суд с требованием вернуть долг, и если суд выносит решение в его пользу, то взыскателю выдается исполнительный документ, который потом отправляется в банк или судебным приставам. Только после этого начинается принудительное списание средств со счета клиента банка, и продолжается пока не поступит документ об отмене взыскания.