Тарифный шлагбаум: на ком скажется развязанная Трампом «торговая война»

Всю эту неделю фондовые рынки колебались из-за импортных пошлин, которые ввел лидер США Дональд Трамп. В понедельник американский президент заявил, что не отступит в «тарифной войне», но все же решил пощадить тех, кто выкинул «белый флаг».

На поклон готовы пойти 75 стран. Именно столько представителей, со слов хозяина Белого дома, уже обратились с просьбами пересмотреть пошлины. А вот тем, кто намерен сопротивляется, пощады не будет. Китай первый в этом списке.

Вашингтон повысил тарифы на импорт из КНР до 145%. Пекин же ответил 125%-ными пошлинами, подал иск во Всемирную торговую организацию и призвал Европейский союз к совместным действиям против США.

Чем закончится эта схватка двух экономических гигантов, пока непонятно. Уступать и делать первый шаг к перемирию никто не собирается.

Торговая война уже привела к тому, что простые американцы могут остаться без любимых смартфонов и рождественских украшений.

Подробнее о том, как Дональд Трамп устроил большой переполох в мировой экономике, смотрите в сюжете Константина Герцева для программы «Главное с Ольгой Беловой».