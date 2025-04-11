Посол в Мьянме рассказал, как местные жители относятся к спасателям из РФ

Посол РФ в Мьянме Искандер Азизов рассказал «Звезде», как в Мьянме относятся к российским спасателям. В настоящее время сотрудники МЧС РФ работают в пострадавших от землетрясения районах страны.

По словам Азизова, местные жители доверяют нашим специалистам. Об этом свидетельствует тот факт, что они обращаются за помощью к спасателям и врачам из России. Более того, бирманцы недавно даже вручили им подарки в качестве благодарности за работу.

«Второго апреля полевой лагерь МЧС лично посетили местные жители с детьми - около 10 человек - и вручили подарки в знак благодарности работникам отряда», - рассказал посол.

Он сообщил, что российские специалисты активно делятся опытом с коллегами из Мьянмы. Они провели с пожарными и спасателями совместные занятия по тактике поиска пострадавших, а также рассказали о современном аварийно-спасательном оборудовании.

«Все это очень важно, потому что Мьянма, к сожалению, богата на различного рода природные явления, не всегда благоприятные для развития страны и для населения», - пояснил Азизов.

Посол выразил надежду на то, что новоприобретенный опыт будет востребован в Мьянме и что работа по преодолению последствий землетрясения будет продолжена в ближайшем будущем.

На данный момент спасатели МЧС РФ обследовали более 121 тысячи квадратных метров на территории Мьянмы. Они продолжают разбирать завалы, обрушившиеся во время землетрясения.