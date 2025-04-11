МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Посол в Мьянме рассказал, как местные жители относятся к спасателям из РФ

Как сообщил дипломат Искандер Азизов, в Мьянме хорошо относятся к российским специалистам, местные жители им доверяют.
Анастасия Бобылева 2025-04-11 04:29:15
© Фото: МЧС России © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

Посол РФ в Мьянме Искандер Азизов рассказал «Звезде», как в Мьянме относятся к российским спасателям. В настоящее время сотрудники МЧС РФ работают в пострадавших от землетрясения районах страны.

По словам Азизова, местные жители доверяют нашим специалистам. Об этом свидетельствует тот факт, что они обращаются за помощью к спасателям и врачам из России. Более того, бирманцы недавно даже вручили им подарки в качестве благодарности за работу.

«Второго апреля полевой лагерь МЧС лично посетили местные жители с детьми - около 10 человек - и вручили подарки в знак благодарности работникам отряда», - рассказал посол.

Он сообщил, что российские специалисты активно делятся опытом с коллегами из Мьянмы. Они провели с пожарными и спасателями совместные занятия по тактике поиска пострадавших, а также рассказали о современном аварийно-спасательном оборудовании.

«Все это очень важно, потому что Мьянма, к сожалению, богата на различного рода природные явления, не всегда благоприятные для развития страны и для населения», - пояснил Азизов.

Посол выразил надежду на то, что новоприобретенный опыт будет востребован в Мьянме и что работа по преодолению последствий землетрясения будет продолжена в ближайшем будущем.

На данный момент спасатели МЧС РФ обследовали более 121 тысячи квадратных метров на территории Мьянмы. Они продолжают разбирать завалы, обрушившиеся во время землетрясения.

#МЧС РФ #Мьянма #спасатели #наш эксклюзив #Посол РФ #искандер азизов
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Фрегаты 11356. Россия/Индия
2
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
3
Броневики СВО. Часть 1
4
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
5
Ми-8. Полет в Магадан
6
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
7
СВО. Батальон штурма и разграждения
8
Пожарные в зоне СВО
9
Танковые двигатели. Дизельные
10
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 