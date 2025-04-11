Китаец заразился грибковой пневмонией из-за привычки нюхать свои носки

Китаец попал в больницу из-за привычки каждый день нюхать свои грязные носки. В его легких обнаружили грибок Aspergillus.

Мужчина обратился к врачу с жалобами на кашель и покраснение глаз. При дальнейшем обследовании оказалось, что у него грибковая пневмония, об этом пишет 360.ru.

Он рассказал, что любит нюхать свои носки после долгого рабочего дня. Именно это и стало причиной заражения - споры Aspergillus попали в легкие. Врачи объяснили пострадавшему, что грязные носки становятся идеальной средой для размножения грибков и поэтому вдыхать их запах опасно для здоровья.