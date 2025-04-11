Суд в Лондоне вынесет приговор за обход санкций экс-главе Севастополя

Суд лондонского района Сазерк вынесет приговор бывшему губернатору Севастополя Дмитрию Овсянникову в пятницу 11 апреля. В данный момент он проходит по делу об обходе антироссийских санкций.

Также в обходе ограничений обвинили его жену Екатерину и брата Алексея. Как сообщили в суде РИА Новости, заседания будут проходить каждый день и обвиняемым предоставят возможность дать показания.

Сейчас Овсянников признан виновным по шести пунктам, касающимся обхода санкций, а также по двум пунктам об отмывании денег. Заседание по его делу начнется в пятницу в 10:00 по местному времени и должно закончиться до 13:00. На этом же слушании объявят и приговор его брату. Оба подсудимых будут присутствовать лично. Супругу Дмитрия ранее оправдали по всем пунктам обвинения.