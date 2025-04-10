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Карлсон: США проиграли войну против России, уничтожив Украину

Журналист Такер Карлсон выразил мнение, что действия Вашингтона не имели в целом связи с Украиной.
Глеб Владовский 2025-04-10 06:54:25
© Фото: Ron Sachs - CNP for NY Post, Consolidated News Photos, Globallookpress

Соединенные Штаты проиграли войну против России, параллельно уничтожив Украину. Такое мнение выразил журналист Такер Карлсон.

«Я не думаю, что один факт дошел до сознания политиков в Вашингтоне: мы только что проиграли войну против России. США вели эту войну», - сказал он в интервью конспирологу Алексу Джонсу.

Карлсон допустил, что все действия Вашингтона, направленные против России, никогда не были связаны с Украиной. И в Белом доме никого не волнует факт того, что они уничтожили Украину.

Кроме того, журналист допустил, что в США никогда открыто не признают того, что они «переоценили» свои силы.

Ранее Карлсон заявил, что Украина не является суверенным государством, поскольку ее правительство возникло 11 лет назад благодаря действиям американской разведки.

#Россия #в стране и мире #Украина #сша #конфликт #Такер Карлсон
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