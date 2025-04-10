Число жертв при обрушении крыши клуба в Доминикане выросло до 184

Число погибших в результате обрушения крыши ночного клуба в Доминикане выросло до 184. Об этом сообщил директор Центра по чрезвычайным ситуациям Хуан Мануэль Мендес.

«На данный момент у нас обнаружено 184 погибших», - заявил Мендес журналистам.

Ранее сообщалось, что в результате частичного обрушения крыши ночного клуба в городе Санто-Доминго погибли 113 человек. Среди погибших обнаружили певца Рубби Переса, который выступал в ту ночь в клубе. Президент Доминиканы подписал указ о национальном трауре по жертвам трагедии, который продлится с 8 по 10 апреля.