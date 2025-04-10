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Число жертв при обрушении крыши клуба в Доминикане выросло до 184

Ранее сообщалось, что среди погибших обнаружили певца Рубби Переса, который выступал в этом клубе.
Глеб Владовский 2025-04-10 06:23:06
© Фото: GlenbertCroes, X.com

Число погибших в результате обрушения крыши ночного клуба в Доминикане выросло до 184. Об этом сообщил директор Центра по чрезвычайным ситуациям Хуан Мануэль Мендес.

«На данный момент у нас обнаружено 184 погибших», - заявил Мендес журналистам.

Ранее сообщалось, что в результате частичного обрушения крыши ночного клуба в городе Санто-Доминго погибли 113 человек. Среди  погибших обнаружили певца Рубби Переса, который выступал в ту ночь в клубе. Президент Доминиканы подписал указ о национальном трауре по жертвам трагедии, который продлится с 8 по 10 апреля.

#в стране и мире #Обрушение крыши #клуб #Доминикана #Санто-Доминго
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