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Один человек погиб и пятеро ранены в ходе массовой стрельбы в Мемфисе

Как рассказали пришедшие на встречу участники организации, сначала они услышали громкие звуки, а потом на них «обрушился град пуль».
Анастасия Бобылева 2025-04-10 05:48:43
© Фото: Walter G. Allgöwer httpimagebroker.com#search Globallookpress

Неизвестный устроил стрельбу во время встречи группы по борьбе с насилием в американском Мемфисе. В результате произошедшего погиб один человек, еще пятеро получили ранения, сообщил Fox 13.

Члены некоммерческой организации Memphis Allies, целью которой является снижение уровня насилия с применением огнестрельного оружия в городе, собрались в среду 9 апреля. Когда сессия началась, они услышали громкие звуки и подумали, что на улице произошел взрыв, пишет Shot. После этого на них «обрушился град пуль» - неизвестный открыл огонь из автоматического оружия. Затем злоумышленник сбежал с места преступления.

Сотрудники правоохранительных органов опознали убитого мужчину - им оказался 22-летний Мэтью Уильямс. В полицейском управлении выразили соболезнования близким погибшего. Также полиция сообщила, что один из пяти пострадавших находится в критическом состоянии.

#в стране и мире #стрельба #сша #мемфис
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