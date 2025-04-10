Один человек погиб и пятеро ранены в ходе массовой стрельбы в Мемфисе

Неизвестный устроил стрельбу во время встречи группы по борьбе с насилием в американском Мемфисе. В результате произошедшего погиб один человек, еще пятеро получили ранения, сообщил Fox 13.

Члены некоммерческой организации Memphis Allies, целью которой является снижение уровня насилия с применением огнестрельного оружия в городе, собрались в среду 9 апреля. Когда сессия началась, они услышали громкие звуки и подумали, что на улице произошел взрыв, пишет Shot. После этого на них «обрушился град пуль» - неизвестный открыл огонь из автоматического оружия. Затем злоумышленник сбежал с места преступления.

Сотрудники правоохранительных органов опознали убитого мужчину - им оказался 22-летний Мэтью Уильямс. В полицейском управлении выразили соболезнования близким погибшего. Также полиция сообщила, что один из пяти пострадавших находится в критическом состоянии.