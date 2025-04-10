CBS News: Трамп ошибочно позвонил экс-помощнику, которого критиковал

Американский лидер Дональд Трамп ошибочно связался по телефону со своим бывшим помощником Гербертом Макмастером, отвечавшим за вопросы национальной безопасности.

Речь идет о Герберте Макмастере, который проработал на этом посту 13 месяцев во время первого президентского срока Трампа. На его мобильный телефон поступил звонок из Белого дома с просьбой ждать, пока ему ответит президент США.

Однако, когда Трамп начал разговор, он назвал его Генри, а не Гербертом. В этот момент экс-помощник понял, что звонок был адресован не ему и глава государства не собирался с ним разговаривать. Макмастер поправил его, сказав, что он «Эйч Ар» (H.R.), что сокращено от Герберт Рэймонд.

«"Какого черта я буду разговаривать с Х.Р. Макмастером?" - пренебрежительно спросил Трамп, а потом разразился едкой критикой своего бывшего помощника», - сообщил телеканал CBS News о разговоре со ссылкой на несколько источников.

Уточняется, что разговор состоялся 3 марта. Накануне президент США в социальных сетях отозвался о Макмастере, как о «слабом и совершенно неэффективном неудачнике».

Прежде Макмастер скептически отозвался о попытках Трампа наладить отношения с президентом России Владимиром Путиным и о готовности российского лидера положить конец украинскому конфликту.