Цена на российскую нефть Urals упала ниже $50 впервые с июня 2023 года

Стоимость нефти марки Urals впервые за почти два года опустилась ниже 50 долларов за баррель. Настолько низкой цена российской нефти не была с 12 июня 2023 года.

По информации ТАСС, на фоне общего падения котировок на нефть в мире снижается и стоимость топлива из РФ. Согласно данным международного ценового агентства Argus, 9 апреля цена на стоимость нефти Urals до погрузки в порту Приморск составила 47,54 доллара за баррель, а в порту Новороссийск - 48,39 доллара за баррель.

Отмечается, что в этот же день стоимость поставки Urals в место назначения в индийских портах составила 60,24 доллара за баррель, что оказалось ниже на 3,45 доллара к 8 апреля.

В общей сложности с начала апреля цена на Urals с отгрузкой в порту Новороссийск упала на 18%, в порту Приморск - на 17,5%, в индийских портах - на 13%.

Российские власти внимательно следят за ситуацией с ценами на нефтяном рынке. 7 апреля в Кремле назвали напряженной ситуацию из-за вводимых США пошлин. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал происходящее чрезвычайно неспокойной ситуацией.