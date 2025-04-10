В Подмосковье мужчина откусил палец женщине, попытавшейся разнять драку

В кафе в Электростали женщине откусили палец при попытке разнять драку. Об инциденте рассказали в ГУ МВД России по Подмосковью.

«Потерпевшая пыталась разнять дерущихся, в результате чего один из участников конфликта откусил ей фалангу мизинца на руке. Женщина обратилась за медицинской помощью», - говорится в телеграм-канале ведомства.

Личность подозреваемого удалось установить - им оказался местный житель 1996 года рождения. Его доставили в отдел полиции и заключили под стражу на пять дней по решению суда.

Пострадавшую по окончании лечения направят на судмедэкспертизу, чтобы выяснить степень причиненного ее здоровью ущерба. Сотрудники полиции проводят проверку в связи с произошедшим.