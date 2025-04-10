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В Подмосковье мужчина откусил палец женщине, попытавшейся разнять драку

Подозреваемого доставили в отдел полиции, им оказался мужчина 1996 года рождения.
Анастасия Бобылева 2025-04-10 03:57:00
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «ЗВЕЗДА»

В кафе в Электростали женщине откусили палец при попытке разнять драку. Об инциденте рассказали в ГУ МВД России по Подмосковью.

«Потерпевшая пыталась разнять дерущихся, в результате чего один из участников конфликта откусил ей фалангу мизинца на руке. Женщина обратилась за медицинской помощью», - говорится в телеграм-канале ведомства.

Личность подозреваемого удалось установить - им оказался местный житель 1996 года рождения. Его доставили в отдел полиции и заключили под стражу на пять дней по решению суда.

Пострадавшую по окончании лечения направят на судмедэкспертизу, чтобы выяснить степень причиненного ее здоровью ущерба. Сотрудники полиции проводят проверку в связи с произошедшим.

#в стране и мире #МВД #инцидент #электросталь #палец
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