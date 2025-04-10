ВС США ударили по позициям хуситов в Сане, погибли трое жителей

В Йемене после атаки американских вооруженных сил погибли три человека. Как сообщил телеканал Al Masirah, подконтрольный членам шиитской военизированной группировки «Ансар Алла» (хуситы), удары пришлись по территории провинции Сана.

«Число погибших возросло до трех в результате американской агрессии в районе Аль-Нахдайн в округе Аль-Сабаин», - проинформировало СМИ со ссылкой на министерство здравоохранения.

Уточняется, что американцы нанесли несколько ударов по южной части йеменской столицы, которая находится под властью хуситов. Уточняется, что в том районе находится комплекс правительственных зданий.

Напомним, новая фаза американской операции в Йемене связана с решением президента Дональда Трампа, который 15 марта подписал указ об атаках объектов йеменских мятежников. Так он отреагировал на заявления хуситов о возобновлении ударов по связанным с Израилем судам, которые будут проходить в Красном и Аравийском морях, Баб-эль-Мандебском проливе и Аденском заливе.