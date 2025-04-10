МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВС США ударили по позициям хуситов в Сане, погибли трое жителей

В районе Аль-Нахдайн, по которому пришлись удары, расположен комплекс правительственных зданий.
Марина Крижановская 2025-04-10 03:05:13
© Фото: Stringer XinHua Globallookpress

В Йемене после атаки американских вооруженных сил погибли три человека. Как сообщил телеканал Al Masirah, подконтрольный членам шиитской военизированной группировки «Ансар Алла» (хуситы), удары пришлись по территории провинции Сана.

«Число погибших возросло до трех в результате американской агрессии в районе Аль-Нахдайн в округе Аль-Сабаин», - проинформировало СМИ со ссылкой на министерство здравоохранения.

Уточняется, что американцы нанесли несколько ударов по южной части йеменской столицы, которая находится под властью хуситов. Уточняется, что в том районе находится комплекс правительственных зданий.

Напомним, новая фаза американской операции в Йемене связана с решением президента Дональда Трампа, который 15 марта подписал указ об атаках объектов йеменских мятежников. Так он отреагировал на заявления хуситов о возобновлении ударов по связанным с Израилем судам, которые будут проходить в Красном и Аравийском морях, Баб-эль-Мандебском проливе и Аденском заливе.

#сша #Ближний Восток #Йемен #вс сша #Хуситы #погибли люди
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Фрегаты 11356. Россия/Индия
2
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
3
Броневики СВО. Часть 1
4
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
5
Ми-8. Полет в Магадан
6
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
7
СВО. Батальон штурма и разграждения
8
Пожарные в зоне СВО
9
Танковые двигатели. Дизельные
10
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 