Семь человек погибли в аварии с перевернувшимся автобусом в Аргентине

В Аргентине двухэтажный автобус перевернулся на бок, в результате аварии погибли семь человек. Об инциденте сообщил телеканал TN.

«По меньшей мере семеро человек погибли, несколько раненых находятся в тяжелом состоянии», - говорится в публикации.

По данным издания, водитель потерял управление, из-за чего автобус занесло. Транспортное средство перевернулось и оказалось на правом боку. В салоне в этот момент находилось около 50 человек - рабочих лесозаготовительной компании.

Чтобы устранить последствия аварии, пришлось частично перекрыть движение по этому маршруту. Специалисты пытаются выяснить, стала ли причиной происшествия механическая неисправность.