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Семь человек погибли в аварии с перевернувшимся автобусом в Аргентине

Еще несколько пассажиров пострадали и находятся в тяжелом состоянии.
Анастасия Бобылева 2025-04-10 02:58:15
© Фото: Gabriel Sotelo ZUMAPRESS.com Globallookpress

В Аргентине двухэтажный автобус перевернулся на бок, в результате аварии погибли семь человек. Об инциденте сообщил телеканал TN.

«По меньшей мере семеро человек погибли, несколько раненых находятся в тяжелом состоянии», - говорится в публикации.

По данным издания, водитель потерял управление, из-за чего автобус занесло. Транспортное средство перевернулось и оказалось на правом боку. В салоне в этот момент находилось около 50 человек - рабочих лесозаготовительной компании.

Чтобы устранить последствия аварии, пришлось частично перекрыть движение по этому маршруту. Специалисты пытаются выяснить, стала ли причиной происшествия механическая неисправность.

#в стране и мире #авария #Аргентина #ДТП
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