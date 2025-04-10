Вертолет упал в реку Гудзон в США

Вблизи города Джерси-Сити в США произошло крушение вертолета. Воздушное судно рухнуло в реку Гудзон, есть погибшие. Об этом сообщил телеканал ABC News. Уточняется, что пять человек погибли в результате происшествия.

Инцидент произошел в четверг 10 апреля около 15:15 по местному времени. По данным полиции, на борту вертолета было не менее шести человек, среди них двое взрослых и трое детей.

По обеим сторонам реки работают спасатели. Судя по опубликованным в сети снимкам, сам вертолет скрылся под водой, на поверхности видны только шасси с развернутыми на них аварийными поплавками.

Позже появилась информация о шестом погибшем. Такие данные передает Fox News.