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Супруга Гретцки подарила жене Овечкина кольцо за 24 млн

Знаки внимания к лучшему снайперу НХЛ и его семье не ослабевают.
Константин Денисов 2025-04-10 19:45:51
© Фото: Chris Williams Icon Sportswire Globallookpress

Супруга легендарного канадского хоккеиста Уэйна Гретцки подарила жене капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина – Анастасии кольцо, стоимость которого составляет 280 тысяч долларов (24 илн рублей), сообщает Life.

«Месяц назад моя жена сказала: «Я не уверена, побьёт ли кто‑нибудь рекорд Алекса, но я хочу подарить Анастасии что‑то действительно уникальное». Она выбрала кольцо с восемью бриллиантами для жены Алекса. Традиции передают не только хоккеисты, так делают и семьи с женами», – так прокомментировал поступок своей супруги сам Гретцки.

Напомним, что 6 апреля Овечкин забросил свою 895-ю шайбу в НХЛ и стал лучшим снайпером в истории лиги. Ранее этот рекорд (894) принадлежал Гретцки и продержался более 30 лет.

Матч, в котором россиянин превзошел достижение канадца, был прерван на 25 минут ради проведения торжественной церемонии чествования россиянина.

#в стране и мире #НХЛ #Уэйн Гретцки #Алексадр Овечкин
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