Министр спорта России Михаил Дегтярев выступил за возвращение продажи пива на стадионах. Он отметил, что сейчас болельщики попросту «делают кассу» ближайшим магазинам.

«Эту кассу из близлежащего магазина и ларька можно и нужно перенести на спортсооружения. Это дополнительные деньги на развитие спорта», - подчеркнул министр в эфире радио «Серебряный дождь».

Михаил Дегтярев отметил, что вопрос с пивом на стадионах не имеет никакого отношения к здоровому образу жизни и спорту. По его словам, это культура боления.

«Люди, которые приходят на стадион, - они не спортсмены, они болельщики», - добавил чиновник.

Напомним, в России запрет на продажу пива на спортивных аренах действует с 2005 года. С того момент неоднократно поднимался вопрос об отмене этого ограничения. Михаил Дегтярев констатировал, что диалог по данной теме идет вяло.