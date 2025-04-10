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Дегтярев выступил за возвращение продажи пива на стадионах

По мнению министра, средства от реализации пива можно пустить на развитие спорта.
Сергей Лебедев 2025-04-10 19:38:19
© Фото: Pavel Kashaev, Global Look Press

Министр спорта России Михаил Дегтярев выступил за возвращение продажи пива на стадионах. Он отметил, что сейчас болельщики попросту «делают кассу» ближайшим магазинам.

«Эту кассу из близлежащего магазина и ларька можно и нужно перенести на спортсооружения. Это дополнительные деньги на развитие спорта», - подчеркнул министр в эфире радио «Серебряный дождь».

Михаил Дегтярев отметил, что вопрос с пивом на стадионах не имеет никакого отношения к здоровому образу жизни и спорту. По его словам, это культура боления.

«Люди, которые приходят на стадион, - они не спортсмены, они болельщики», - добавил чиновник.

Напомним, в России запрет на продажу пива на спортивных аренах действует с 2005 года. С того момент неоднократно поднимался вопрос об отмене этого ограничения. Михаил Дегтярев констатировал, что диалог по данной теме идет вяло.

#в стране и мире #Запрет #пиво #михаил дегтярев #министр #стадионы
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