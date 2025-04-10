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Не испугался никто: девятиклассник и учителя поделились, как обезвредили неадеквата в челябинской школе

Охранник не смогла помешать незваному гостю преодолеть турникеты.
Константин Денисов 2025-04-10 19:03:09
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Ученик и двое учителей обезвредили ворвавшегося в челябинскую школу № 145 неадеквата, который объявил себя Богом. Сами участники событий и рассказали телеканалу «Звезда» их хронологию.

«Я задала ему вопрос, спросила: «Вы к кому?» Он агрессивно сказал: «Я ваш Бог, вы никто, я вас создал», - вспомнила охранник Яна Хамидова.

Прорвавшись в школу, злоумышленник забежал в кабинет директора и разбил там компьютер. В этот момент крики ребят из начальной школы услышал девятиклассник Тигран Исингалеев. Именно он первым настиг мужчину и повалил его на пол.

«Надо было действовать быстро. Я портфель скинул, и пришлось выполнять гражданский арест. Я не чувствовал опасности, когда это делал. Я понимал, что он вряд ли что-то сможет мне сделать», – рассказал Тигран.

Драку увидел учитель ОБЗР Николай Григорьев. Он попытался поговорить с агрессором, но из этого ничего не вышло. Тогда Григорьев вместе с преподавателем физкультуры Магомедом Магомедовым скрутили нарушителя спокойствия и держали его до приезда Росгвардии.

Правоохранители отправили задержанного к психиатру и наркологу, а губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил наградить участвовавших в нейтрализации злоумышленника педагогов и школьника.

#школа #челябинск #наш эксклюзив #происшестия
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