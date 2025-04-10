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Более 800 тысяч россиян получили выплату пенсионных накоплений

В Соцфонде напомнили категории граждан, которые имеют право на выплаты.
Константин Денисов 2025-04-10 18:04:32
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press

Более 800 тысяч россиян получили выплату пенсионных накоплений в 2024 году. Такими данными поделилось РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Социального фонда РФ.

Точное количество решений о выплатах составило 812 849. Кроме того, в ведомстве напомнили, что выплаты положены в том случае, если расчетный размер накопительной пенсии составляет менее 10% федерального прожиточного минимума конкретного пенсионера.

При этом все накопившиеся средства выплачиваются единой суммой.

Обратиться за выплатой можно и повторно, если в Соцфонд поступали новые накопления, но только не раньше чем через пять лет после предыдущих.

Ранее декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов рассказал, в каком случае можно остаться без пенсии.

#в стране и мире #выплаты #пенсия #пенсионеры
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