Более 800 тысяч россиян получили выплату пенсионных накоплений в 2024 году. Такими данными поделилось РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Социального фонда РФ.
Точное количество решений о выплатах составило 812 849. Кроме того, в ведомстве напомнили, что выплаты положены в том случае, если расчетный размер накопительной пенсии составляет менее 10% федерального прожиточного минимума конкретного пенсионера.
При этом все накопившиеся средства выплачиваются единой суммой.
Обратиться за выплатой можно и повторно, если в Соцфонд поступали новые накопления, но только не раньше чем через пять лет после предыдущих.
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