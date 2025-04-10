Многодетные семьи получили право бесплатно посещать музеи в любые дни

Российские многодетные семьи смогут в любое удобное время бесплатно посещать музеи, парки и выставки. Об этом в четверг сообщил председатель правительства страны Михаил Мишустин. Он отметил, что некоторые учреждения устанавливали определенный график, под который приходилось подстраиваться родителям с детьми.

«Теперь многодетные семьи смогут попасть в них бесплатно в любое удобное время, когда учреждение открыто», - цитирует 360.ru слова премьер-министра.

Михаил Мишустин отметил, что новые правила касаются организаций, которые находятся в ведении федеральных государственных органов.

Напомним, ранее стало известно, что Министерство труда и социальной защиты РФ подготовило законопроект о ежемесячной выплате в размере 72,4 тысячи рублей для женщин, удостоенных звания «Мать-героиня». Предполагается, что выплата будет назначаться беззаявительно на основании имеющихся данных.

До этого президент России Владимир Путин потребовал от правительства до 15 апреля текущего года внести изменения в законодательство, которые приравнивают женщин со званием «Мать-героиня» к Героям Труда. Закон будет иметь обратную силу - выплаты начнут предоставлять с 1 января 2025 года.