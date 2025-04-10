Эксперт сравнил $1 млн на попытку «майдана» в Баку с полетом на Марс за рубль

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о выделении США одного миллиона долларов по линии USAID для организации госпереворота в стране.

По мнению эксперта, такое развитие событий лишний раз показывает, что Вашингтон не оставляет попыток посадить в странах СНГ выгодных ему людей.

«Данное заявление Алиева не является открытием, но, в отличие от Украины и Армении, Азербайджан уже давно демонстрирует свою государственную состоятельность и устойчивость как перед внешними, так и внутренними угрозами», - сказал Семибратов.

Кроме того, эксперт добавил, что сумма в миллион долларов доказывает тот факт, что США просто «забрасывали удочку» на предмет самой возможности организации «майдана» в Баку, поскольку ничего серьезного за эту сумму сделать нельзя.

Политолог сравнил один миллион долларов на госпереворот с «полетом на Марс за один рубль».