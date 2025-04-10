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Омские таможенники нашли голову крокодила у туриста из Таиланда

Прибывшему из Таиланда россиянину грозит штраф и конфискация товара.
Глеб Владовский 2025-04-10 14:23:12
© Фото: ФТС России

Омские таможенники обнаружили в багаже у прибывшего из Таиланда туриста голову крокодила. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС России.

«Высушенную голову крокодила нашли в дорожной сумке россиянина, прилетевшего из Пхукета. Мужчина сообщил, что "сувенир" купил для личной коллекции, о необходимости декларирования и предоставления разрешительных документов не знал», - говорится в заявлении ведомства.

Подчеркивается, что крокодил, голова которого была найдена с помощью рентгена, подпадает под действие Конвенции СИТЕС (о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения).

Возбуждены два дела по административным правонарушениям. Мужчине грозит штраф и изъятие товара за отсутствие разрешения и недекларирование груза.

#крокодил #Таиланд #изъятие #таможенники #фтс россии
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