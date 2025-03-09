Умер глава Ассоциации ветеранов группы «Альфа» Мирошниченко

На 72-м году жизни скоропостижно скончался президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» и бывший начальник Управления «А» генерал-полковник Александр Мирошниченко. Об этом сообщили в пресс-службе организации, которую он возглавлял.

Отмечается, что смерть наступила в минувшую субботу, 8 марта. Что стало ее причиной в данный момент не уточняется.

Александр Мирошниченко попал в состав Группы «А» Седьмого управления КГБ в 1978 году. В самом начале службы он участвовал в штурме дворца Амина и занимался обеспечением безопасность президента Афганистана Бабрака Кармаля.

Позже он прошел множество горячих точек, а также освобождал заложников, в том числе в Буденовске и на Дубровке в Москве. С октября 1998 года по декабрь 1999-го возглавлял прославленное спецподразделение.

Александр Мирошниченко был награжден государственными наградами и орденами.