В Лос-Анджелесе машина въехала в автосалон, восемь человек пострадали, двое из них получили тяжелые травмы, пишет агентство Associated Press. Инцидент произошел в субботу, 7 марта, в городе Инглвуд.

Сообщается, что разбитый внедорожник въехал в здание задним ходом, затем внутри развернулся и выехал с другой стороны здания. По данным представителей автосалона, водитель за рулем авто был их клиентом и перед инцидентом случился спор с сотрудниками салона.

Водитель попытался скрыться, но его успели задержать. Полиция проведет расследование случившегося, отмечает агентство.