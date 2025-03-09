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В Лос-Анджелесе машина въехала в автосалон, восемь человек пострадали

Двое получили тяжелые травмы.
Елизавета Кондрикова 2025-03-09 06:50:52
© Фото: Collinrugg, X © Видео: Collinrugg, X

В Лос-Анджелесе машина въехала в автосалон, восемь человек пострадали, двое из них получили тяжелые травмы, пишет агентство Associated Press. Инцидент произошел в субботу, 7 марта, в городе Инглвуд.

Сообщается, что разбитый внедорожник въехал в здание задним ходом, затем внутри развернулся и выехал с другой стороны здания. По данным представителей автосалона, водитель за рулем авто был их клиентом и перед инцидентом случился спор с сотрудниками салона.

Водитель попытался скрыться, но его успели задержать. Полиция проведет расследование случившегося, отмечает агентство.

#сша #лос-анджелес #ДТП #пострадавшие #автосалон
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