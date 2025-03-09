В аэропорту Владикавказа объявили режим беспилотной опасности

Работу аэропорта Владикавказа временно приостановили из-за объявленного в Северной Осетии режима беспилотной опасности и введения плана «Ковер». Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

«В Северной Осетии объявлен режим беспилотной опасности и введен план “Ковер” – аэропорт Владикавказа закрыт для приема и отправки самолетов», - говорится в сообщении.

В связи с этим глава региона обратился к гражданам и попросил их сохранять спокойствие, а также доверять только проверенным источникам информации, не реагируя на провокации.

Отмечается, что оперативный штаб продолжает свою работу.