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В аэропорту Владикавказа объявили режим беспилотной опасности

Глава Северной Осетии попросил сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации в сложившейся ситуации.
Виктория Бокий 2025-03-09 02:08:27
© Фото: ogz_airoport, Telegram

Работу аэропорта Владикавказа временно приостановили из-за объявленного в Северной Осетии режима беспилотной опасности и введения плана «Ковер». Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

«В Северной Осетии объявлен режим беспилотной опасности и введен план “Ковер” – аэропорт Владикавказа закрыт для приема и отправки самолетов», - говорится в сообщении.

В связи с этим глава региона обратился к гражданам и попросил их сохранять спокойствие, а также доверять только проверенным источникам информации, не реагируя на провокации.

Отмечается, что оперативный штаб продолжает свою работу.

#самолеты #Аэропорт #владикавказ #Северная Осетия #сергей меняйло
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