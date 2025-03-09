Путин попросил медика, вынесшую мужа с поля боя, не уходить на СВО

Российский президент Владимир Путин попросил медика из Тувы Айдысмаа Монгуш, которая в одиночку вынесла тело мужа с поле боя, не возвращаться на фронт. Он посоветовал девушке посвятить время детям. По словам Путина, ее задача сейчас - поднимать детей. Монгуш воспитывает двух сыновей пяти и одиннадцати лет и девятилетнюю дочь.

«Ты туда не ходи, ладно?» - сказал Путин участнице СВО уже после завершения официальной части.

Отрывок показал телеканал «Россия 24» во время телепрограммы «Москва. Кремль. Путин».

Свою трогательную историю медик рассказала главе государства во время встречи в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей в Москве 8 марта. Не сдерживая слез, Монгуш рассказала, что ее муж ушел в зону СВО добровольцем сразу после объявления о начале специальной военной операции. Спустя время на фронт ушла и сама Монгуш, так как у нее было медицинское образование, дети остались с бабушкой. Супруги служили в разных подразделениях и не виделись больше года, хотя между ними было около 40 километров. Медик эвакуировала тела мужа с поле боя самостоятельно, когда тот погиб.

Женщины-сотрудники и подопечные Фонда «Защитники Отечества» в ходе встречи обсудили целый ряд проблем и вопросов, с которыми они сталкиваются в ходе работы. Участие в беседе принял президент Владимир Путин, за помощью к которому обращались собравшиеся. По словам заместителя Министра обороны Российской Федерации Анны Цивилевой, это была встреча со слезами на глазах. Женщины с разных регионов России прошли непростой путь, потеряли своих мужей, братьев, сыновей, но нашли в себе силы жить дальше и помогать другим, это заслуживает благодарности и уважения, отметила Цивилева.