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Штурмовики ВДВ провели тренировки в приграничье Курской области

Подготовку прошли бойцы штурмовых групп 56-го гвардейского десантно-штурмового полка из Феодосии.
2025-03-09 05:00:00
© Фото: Минобороны России

Штурмовые подразделения ВДВ провели тренировки в тыловой зоне приграничных районов Курской области. Они отработали тактику ведения боя при штурме и зачистке населенных пунктов.

Подготовку прошли бойцы штурмовых групп 56-го гвардейского десантно-штурмового полка из Феодосии.

В армии уделяют особое внимание подготовке штурмовых отрядов. Десантники проходят одно и то же действие десятки раз, чтобы отработать его до автоматизма. Они используют данные разведки.

На тренировках изучают местность, позиции и предположительный характер действий противника. Учитывают расположение укреплений и мин.

На занятиях используют учебные мины, чтобы все было как в настоящем бою. Кроме прочего, бойцы тренируются защищаться от дронов и сбрасываемых боеприпасов.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #Курская область #десантники #штурмовики #тактика #тренировка
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