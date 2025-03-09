Штурмовики ВДВ провели тренировки в приграничье Курской области

Штурмовые подразделения ВДВ провели тренировки в тыловой зоне приграничных районов Курской области. Они отработали тактику ведения боя при штурме и зачистке населенных пунктов.

Подготовку прошли бойцы штурмовых групп 56-го гвардейского десантно-штурмового полка из Феодосии.

В армии уделяют особое внимание подготовке штурмовых отрядов. Десантники проходят одно и то же действие десятки раз, чтобы отработать его до автоматизма. Они используют данные разведки.

На тренировках изучают местность, позиции и предположительный характер действий противника. Учитывают расположение укреплений и мин.

На занятиях используют учебные мины, чтобы все было как в настоящем бою. Кроме прочего, бойцы тренируются защищаться от дронов и сбрасываемых боеприпасов.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.