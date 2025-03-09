Глава Роскосмоса возложил цветы к месту захоронения Гагарина

Делегация Роскосмоса с генеральным директором Дмитрием Бакановым во главе почтила память первого космонавта России Юрия Гагарина, возложив венки и цветы к месту захоронения у кремлевской стены, сообщает пресс-служба агентства, а также публикует видеозапись с места.

Мероприятие приурочено к 91-ой годовщине со дня рождения космонавта. Баканов обратил внимание на то, как космонавт стал легендой, совершив, казалось бы, невозможное, благодаря упорству и труду.

«К молодому поколению обращаюсь: хочу, чтобы вы соответствовали этим тенденциям, и также создавали будущий облик российского космоса», - добавил глава Роскосмоса, выразив надежду, что пример Гагарина направит молодежь к новым свершениям.

Он призвал помнить о достижениях россиянина и гордиться ими.

Вместе с Бакановым к месту захоронения Гагарина прибыли космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий, Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев.

Делегация также возложила цветы и памятный венок к месту захоронения конструктора Сергея Королева. У кремлевской стены собрались несколько десятков человек - ветераны отрасли, кадеты, молодые ученые и другие неравнодушные.

Напомним, легендарный космонавт родился 9 марта 1934 года в Смоленской области, 12 апреля 1061 года совершил своей первый полет в космос - традиционно в этот день в нашей стране отмечается День космонавтики.