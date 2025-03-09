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Глава Роскосмоса возложил цветы к месту захоронения Гагарина

Делегация агентства возложила цветы и венки к месту захоронения легендарного космонавта у кремлевской стены по случаю 91-ой годовщины со дня рождения Гагарина.
Елизавета Кондрикова 2025-03-09 13:28:47
© Фото: Роскосмос © Видео: Роскосмос

Делегация Роскосмоса с генеральным директором Дмитрием Бакановым во главе почтила память первого космонавта России Юрия Гагарина, возложив венки и цветы к месту захоронения у кремлевской стены, сообщает пресс-служба агентства, а также публикует видеозапись с места.

Мероприятие приурочено к 91-ой годовщине со дня рождения космонавта. Баканов обратил внимание на то, как космонавт стал легендой, совершив, казалось бы, невозможное, благодаря упорству и труду.

«К молодому поколению обращаюсь: хочу, чтобы вы соответствовали этим тенденциям, и также создавали будущий облик российского космоса», - добавил глава Роскосмоса, выразив надежду, что пример Гагарина направит молодежь к новым свершениям.

Он призвал помнить о достижениях россиянина и гордиться ими.

Вместе с Бакановым к месту захоронения Гагарина прибыли космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий, Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев.

Делегация также возложила цветы и памятный венок к месту захоронения конструктора Сергея Королева. У кремлевской стены собрались несколько десятков человек - ветераны отрасли, кадеты, молодые ученые и другие неравнодушные.

Напомним, легендарный космонавт родился 9 марта 1934 года в Смоленской области, 12 апреля 1061 года совершил своей первый полет в космос - традиционно в этот день в нашей стране отмечается День космонавтики.

#в стране и мире #космос #роскосмос #космонавт #Юрий Гагарин #Дмитрий Баканов
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