В Аргентине из-за сильного наводнения погибли 10 человек

В городе Баия-Бланку в аргентинской провинции Буэнос-Айрес из-за сильных осадков произошло мощное наводнение. По предварительным данным, погибли 10 человек. Об этом сообщает портал Infobae.

«Власти подтвердили, что на данный момент число погибших достигло 10, но их личности пока не разглашаются. Не исключено, что количество жертв будет расти. Эвакуирован из-за шторма 1321 человек», - пишут журналисты.

Сообщается, что сейчас в Баия-Бланку отсутствует электричества и не работает аэропорт. Также многие дороги оказались разрушены.

Для помощи людям, оказавшимся в эпицентре стихии, задействовали даже армию и военно-морские силы Аргентины.