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МО РФ: за годы ВОВ около 150 тысяч женщин получили медали и ордена

На военную службу во время Великой Отечественной войны призвали 490,2 тысячи женщин.
2025-03-08 08:19:41
© Фото: Яков Рюмкин, РИА Новости

За мужество, самоотверженность и героизм, проявленные во время Великой Отечественной войны, различные медали и ордена получили 150 тысяч женщин, 96 из них стали Героями Советского Союза и Российской Федерации. Об этом в преддверии 8 Марта рассказали в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве отметили, что на военную службу за годы ВОВ призвали 490,2 тысячи женщин. Многие из них непосредственно участвовали в боях.

«Не было такой военной специальности, которой не овладели бы женщины», - отметили в Минобороны.

Напомним, к Международному женскому дню на сайте МО РФ появился раздел с документами из Центрального архива о женщинах-участницах Великой Отечественной войны. В нем собраны истории представительниц прекрасного пола со всего Советского Союза, которые отличились в боях с немецко-фашистскими захватчиками.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#Министерство обороны #женщины #история #архив #документы
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