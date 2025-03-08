Раскрыты новые подробности о смерти обладателя «Оскара» Джина Хэкмена

Американский актер Джин Хэкмен и его жена умерли естественной смертью. Об этом сообщает CNN со ссылкой на судмедэксперта, который устанавливал причины смерти семьи.

Отмечается, что Хэкмен страдал целым рядом заболеваний, начиная от гипертонии и заканчивая болезнью Альцгеймера, которая, по словам медика, стала «значительным способствующим фактором».

Судмедэксперт отметил, что при вскрытии тела актера не было обнаружено никаких острых признаков внутренней или внешней травмы.

Кроме того, по словам врачей, в результате посмертного обследования было выявлено тяжелое заболевание сердца, включая множественные хирургические процедуры на нем, а также доказательства перенесенных ранее сердечных приступов и серьезные изменения в почках из-за хронического высокого кровяного давления.

Также судмедэксперт назвал возможную причину смерти и жены Хэкмена, чье тело нашли рядом с мужем. Вероятно, она умерла от хантавирусного легочного синдрома.

В ходе следствия в доме Хэкменов была обнаружена их собака, которую нашли мертвой. Есть вероятность, что причиной смерти животного мог стать голод, но это еще не подтверждено.

Напомним, что в конце февраля в США нашли мертвыми лауреата премии «Оскар» Джина Хэкмена и его жену. Шериф, прибывший на место происшествия, тут же отметил отсутствие насильственных признаков смерти Хэкмена и его супруги.