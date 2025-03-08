Возле парламента Греции произошли массовые беспорядки

Неизвестные спровоцировали беспорядки на митинге возле здания парламента Греции во время дебатов по вотуму недоверия правительству. Об этом сообщает портал «Прото тема».

Отмечается, что группа людей в капюшонах бросали бутылки с зажигательной смесью, камни и другие предметы рядом с памятником Неизвестному солдату. После этого они столкнулись с полицией, которая в ответ применила химические вещества.

По данным портала, на месте протестов был применен водомет. Однако местная полиция утверждает, что не применяла спецсредств, а просто вытеснила виновников потасовки.

По последним данным местных правоохранительных органов, задержан 61 человек, семь из которых арестованы.